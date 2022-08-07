Нико Росберг: «Князь Альберт лично вмешался в переговоры с «Формулой-1» на проведение Гран-при Монако»

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг рассказал, что правящий князь Монте-Карло Альбер II принимает непосредственное участие в переговорах о продлении контракта на проведение гонки.

Нынешний контракт с «Ф-1» истекает в конце 2022 года и стороны пока не смогли прийти к соглашению.

«Князь Альбер лично вмешался в переговоры, потому что представители Автомобильного клуба Монако продолжают играть жестко и неуступчиво. Но в таком деле явно был нужен посредник, который бы мог помочь обоим сторонам прийти к общему знаменателю – в данном случае боссов «Формулы-1» и руководство Автомобильного клуба Монако. И теперь князь Альбер принимает активное участие в переговорах, ведь Гран-при Монако должен остаться в календаре «Формулы-1».

Гран-при Монако – это история гонок, а также самый яркий, гламурный этап сезона. Он должен проводиться и дальше. Но понятно, что организаторам Гран-при Монако придется приспосабливаться. Например, на трассе зачастую можно увидеть рекламные баннеры компаний, которые являются прямыми конкурентами спонсоров «Формулы-1» – взять те же бренды производителей часов и так далее. Так что да, это непростая ситуация, из которой нужно искать выход», – рассказал Росберг.

Теперь чемпион «Ф-1» Нико Росберг – просто «ютубер из Монако» по версии Top Gear. В новости о первом покупателе электрокара на 2000 л.с

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