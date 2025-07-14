Гюнтер Штайнер: «Люблю Цуноду, но нужны очки, иначе Юки вылетит из «Ред Булл» в конце года или раньше»

Штайнер считает уход Хорнера предупреждением для Цуноды.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался о будущем Юки Цуноды в свете увольнения руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Юки Цуноде нужно зарабатывать очки. Иначе он вылетит самое позднее в конце года, но, может, и раньше, я действительно так считаю.

Как бы мы ни любили Юки – а я тоже его люблю – но такое случается. Ему необходимо давать результат.

Думаю, эти события как бы говорят ему: «Мы отпустили Кристиана Хорнера , мы поменяли Лиама Лоусона ». Так бывает. Если он не наберет форму, то недолго будет там выступать», – отметил итальянец в подкасте Red Flags.

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