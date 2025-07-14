Гюнтер Штайнер: «Люблю Цуноду, но нужны очки, иначе Юки вылетит из «Ред Булл» в конце года или раньше»
Штайнер считает уход Хорнера предупреждением для Цуноды.
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о будущем Юки Цуноды в свете увольнения руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
«Юки Цуноде нужно зарабатывать очки. Иначе он вылетит самое позднее в конце года, но, может, и раньше, я действительно так считаю.
Как бы мы ни любили Юки – а я тоже его люблю – но такое случается. Ему необходимо давать результат.
Думаю, эти события как бы говорят ему: «Мы отпустили Кристиана Хорнера, мы поменяли Лиама Лоусона». Так бывает. Если он не наберет форму, то недолго будет там выступать», – отметил итальянец в подкасте Red Flags.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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