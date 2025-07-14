Юниор «Феррари» Беганович: «Если бы в прошлом году кто-то сказал мне, что я буду делить боксы с Льюисом Хэмилтоном – я бы не поверил»

Беганович остался в восторге от первого опыта выступления в «Ф-1».

Юниор «Феррари» Дино Беганович выступил за команду ранее – в первой практике перед Гран-при Австрии , заменяя Шарля Леклера.

По словам гонщика, который в этом году выступает в «Формуле-2», он был очень доволен тем, как все прошло.

«Если бы в прошлом году кто-то сказал мне, что я буду делить боксы с Льюисом Хэмилтоном , выступая вместо Шарля Леклера , то я бы не поверил. Исполнилась моя мечта.

Хотя понятно, что основной цели я пока не достиг – а именно попасть в «Формулу-1» в качестве участника. Но подобные вещи определенно придают тебе дополнительную мотивацию и заставляют трудиться еще усерднее.

Я могу многое почерпнуть из того, как с командой работает и Шарль, и Льюис. Ведь он семикратный чемпион «Формулы-1» и выиграл множество гонок. Понятно, что мы все голодны до побед и успехов, но я был впечатлен тем, как голоден и целеустремлен Льюис, несмотря на возраст, и что он так выкладывается ради того, чтобы вернуть «Феррари » на вершину», – рассказал Беганович.

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