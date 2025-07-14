Руководитель «Кадиллака»: «Я не сторонник идеи приглашать гонщиков, которые главным образом хотят кому-то что-то доказать»

В «Кадиллаке» рассказали о подходе к выбору гонщиков.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудону подтвердил, что команда ведет переговоры с несколькими гонщиками, и что Мик Шумахер является одним из претендентов на место.

При этом Лоудон отметил, что в «Кадиллаке» будут уделять особое внимание мотивации гонщиков, и что им нужны те, кто будет ставить на первое место интересы команды.

«Да, мы общаемся с Миком Шумахером. В целом каждый гонщик хочет что-то доказать. Но я не рассматриваю это стремление как главный мотиватор.

Наша команда существует не для того, чтобы кто-то мог прийти в «Кадиллак» и что-то кому-то доказать. Наша команда существует, чтобы предоставить позицию на поле, если хотите.

Да, выступая за «Кадиллак» гонщики могут стремиться что-то доказать, но наши машины будут выезжать на трассу не для того, чтобы гонщики могли показать себя миру, что-то кому-то доказать или что-то такое.

Гонщик должен делать все возможное, чтобы выступать как можно лучше ради команды. Гонщик должен быть мотивирован добиться успеха в этой команде. Так что я не сторонник идеи приглашать гонщиков, которые главным образом хотят кому-то что-то доказать

И я могу сказать, что мы общаемся со многими гонщиками – со всеми, кого упоминают в прессе, – потому что все гонщики хотят заполучить место в «Формуле-1», – рассказал Лоудон.

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