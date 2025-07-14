Линдбладу гарантировано место в «Рейсинг Буллз» в 2026 году (Rossomotori)

Линдблад проведет дебютный сезон в «Ф-1» в 2026 году.

Резервный пилот команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1» на постоянной основе.

Согласно информации итальянского Rossomotori, Линдблад, который уже получил суперлицензию для участия в «Формуле-1», в следующем году проведет весь сезон в составе «Рейсинг Буллз ». Отмечается, что куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» Гельмут Марко лично подтвердил Линдбладу то, что в новом сезоне он отправится на повышение.

При этом не исключен вариант, при котором Линдблад может быть переведен сразу в основную команду «Ред Булл», где нынешний напарник Макса Ферстаппена по команде Юки Цунода пока выступает не лучшим образом. Считается, что контракт с Цунодой точно не будет продлен, а его место в «Ред Булл» займет либо Изак Аджар, либо Линдблад.

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