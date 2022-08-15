Паскаль Верляйн об аварии с де Врисом: «Надеюсь, он не попадет в «Ф-1»

Бывший пилот «Формулы-1» остался крайне недоволен пилотажем Ника де Вриса в заключительной гонке сезона «Формулы E».

«Надеюсь, он не попадет в «Ф-1». ###### идиот», – поделился мыслями гонщик «Порше» по радио после того, как де Врис с ним столкнулся. Оба пилота в итоге сошли.

В нынешнем году Ник выступал за и занял девятое место, в прошлом сезоне нидерландец стал чемпионом. Де Врис считается одним из претендентов на место в «Уильямсе» в «Ф-1».

После заезда Верляйн подробнее высказался об аварии:

«В первом инциденте он сместился на торможении, мне пришлось блокировать все колеса. Мы чуть не столкнулись, я потерял одну или две позиции.

Кругом позже он активировал режим атаки и пытался провести чересчур смелый обгон, проскользил, врезался в мой болид, сломал подвеску и разрушил собственную гонку. Он тормозил слишком поздно и не попадал в поворот – понять это действительно трудно.

В итоге моя гонка оказалась испорчена, его тоже, и он получил два штрафных балла. Зачастую одни и те же пилоты совершают слишком оптимистичные маневры, и теперь я оказался жертвой».

Де Врис ответил на вопрос о критике со стороны Верляйна:

«Я не слышал, что он сказал. Что тут добавить? Каждый может говорить, что хочет. Из этого делают большую историю, но даже не знаю».

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