Глава отдела разработки болида «Уильямса»: «Де Врис достоин места в «Ф-1» и способен выйти на топ-уровень»

Глава отдела разработки болида «Уильямса» Дэйв Робсон верит, что Ник де Врис справился бы с выступлениями в «Формуле-1».

Чемпион провел практику за «Уильямс» перед . Де Вриса называют возможным сменщиком Николаса Латифи.

«Он показал скорость. Нас очень впечатлило его понимание шин, способность правильно провести круг выезда из боксов. Обратная связь после сессии также оказалась чрезвычайно качественной. Он предоставил очень полезные комментарии о балансе машины, которые хорошо согласуются с тем, что мы слышали от двух [боевых] гонщиков.

Я считаю, Ник сработал очень здорово, учитывая всего час в машине. Безусловно, у него есть качества, позволяющие выйти на абсолютный топ-уровень. Да, я верю, что он достоин места на решетке, но и многие другие пилоты тоже. Он воспользовался возможностью и должен быть горд и доволен собой.

Он проделал очень качественную работу, не допускал ошибок. Ник завершил программу, которую мы наметили, и для команды это важнее всего. И он не только выступал без большого наката на симуляторе – мы выпустили его на жестких шинах на первом отрезке, а это непросто», – сообщил Робсон.

Де Врис больше не сядет в кокпит «Уильямса» в 2022 году, однако должен провести как минимум одну тренировку в составе «Мерседеса».

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