Чжоу Гуаньюй: «Меня удивило количество расистских комментариев после перехода в «Ф-1»

Пилот Чжоу Гуаньюй сообщил о расистских оскорблениях после трансфера в «Формулу-1».

Чжоу стал первым гонщиком из Китая в «Ф-1» и проводит дебютный сезон в чемпионате.

«Мне удалось доказать, чего я стою, и это изменило мнение большинства людей, поэтому я очень доволен.

Было довольно обидно. Ты реализуешь мечту, финишируешь в топ-3 в «Ф-2» и зарабатываешь баллы в суперлицензию, а люди, которые не следили за твоим путем, говорят такое – это больно. Сейчас роль интернета и социальных сетей велика. Когда это (переход в «Ф-1») произошло, меня удивило, сколько людей писали расистские комментарии или что-то в таком духе.

Вокруг тебя есть те, кто поддерживают, но многие не особо следят за «Ф-2», младшими сериями. Они смотрят «Ф-1», видят, что ты из Китая, и [говорят, что] это единственная причина, почему ты получил место. Это обидно: когда достигаешь своей мечты, ожидаешь, что люди станут тебя поздравлять, а не посылать такие сообщения и стараться унизить.

Но я стараюсь не обращать внимание на комментарии или людей, которые пишут плохие вещи. Лучшее, что можно сделать – выполнять свою работу на трассе. Думаю, мы это продемонстрировали, и я очень рад.

В любом виде спорта соцсети дают показать свою личность тем, у кого не было бы шанса стать ближе, это хорошо. Минус заключается в том, что люди пишут тебе гадости без какой-либо причины. Но в целом я справляюсь.

Когда я подписывал контракт, то не так это представлял. В «Ф-2» все надеются на то, что ты получишь место в «Ф-1», В 2021-м все хотели, чтобы я попал в . Довольно странно, что за полгода все так поменялось – только из-за того, что у тебя появилось место», – рассказал Чжоу.

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