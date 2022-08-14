Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Могу представить, что «Феррари» велела Леклеру взять на себя вину за аварию на Гран-при Франции»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук сомневается в искренности после аварии во Франции.

Леклер взял на себя ответственность за инцидент, однако Штук считает, что все не так однозначно.

– В Венгрии «Феррари» вновь потеряла важные очки из-за ошибок со стратегией. Как долго продержится босс команды Маттиа Бинотто?

– Не знаю, как долго «Феррари» будет ему доверять. Но для меня остается загадкой кое-что еще – авария Шарля Леклера в Ле-Кастелле.

– Что вы имеете в виду?

– Если сотню раз посмотреть повтор, то видно, что избыточная поворачиваемость случилась не из-за пилота. Могу представить, что команда велела ему признать ошибку, хотя проблема была в болиде. Я бы этого не исключал. Давление огромное.

– Давление откуда?

– У «Феррари» есть потенциал, но его еще не реализовали.

– Насколько у Леклера хватает потенциала для соперничества с ?

– Потенциал есть, несомненно. Как я уже говорил, Ферстаппен в данный момент всех опережает. Однако прямо за ним находятся пилоты вроде Леклера, Хэмилтона, и , которые, безусловно, могут с ним посоревноваться.

– Отрыв Ферстаппена от Леклера уже 80 очков. Решена ли судьба титула?

– Пока математические шансы остаются, нельзя списывать. Но главное – положить конец ошибкам. С технической точки зрения команда на очень высоком уровне. Однако нельзя забывать, что Ферстаппен и «Ред Булл» сейчас на высоте, все складывается для них хорошо.

Отчаяние Леклера после аварии сняли с трибуны: Шарль швырял перчатки, избивал руль и машину

Нико Росберг: «Леклер рано взял на себя вину за аварию – я все еще не верю, что это ошибка»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram