Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Могу представить, что «Феррари» велела Леклеру взять на себя вину за аварию на Гран-при Франции»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук сомневается в искренности Шарля Леклера после аварии во Франции.
Леклер взял на себя ответственность за инцидент, однако Штук считает, что все не так однозначно.
– В Венгрии «Феррари» вновь потеряла важные очки из-за ошибок со стратегией. Как долго продержится босс команды Маттиа Бинотто?
– Не знаю, как долго «Феррари» будет ему доверять. Но для меня остается загадкой кое-что еще – авария Шарля Леклера в Ле-Кастелле.
– Что вы имеете в виду?
– Если сотню раз посмотреть повтор, то видно, что избыточная поворачиваемость случилась не из-за пилота. Могу представить, что команда велела ему признать ошибку, хотя проблема была в болиде. Я бы этого не исключал. Давление огромное.
– Давление откуда?
– У «Феррари» есть потенциал, но его еще не реализовали.
– Насколько у Леклера хватает потенциала для соперничества с Максом Ферстаппеном?
– Потенциал есть, несомненно. Как я уже говорил, Ферстаппен в данный момент всех опережает. Однако прямо за ним находятся пилоты вроде Леклера, Хэмилтона, Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла, которые, безусловно, могут с ним посоревноваться.
– Отрыв Ферстаппена от Леклера уже 80 очков. Решена ли судьба титула?
– Пока математические шансы остаются, «Феррари» нельзя списывать. Но главное – положить конец ошибкам. С технической точки зрения команда на очень высоком уровне. Однако нельзя забывать, что Ферстаппен и «Ред Булл» сейчас на высоте, все складывается для них хорошо.
Отчаяние Леклера после аварии сняли с трибуны: Шарль швырял перчатки, избивал руль и машину
Нико Росберг: «Леклер рано взял на себя вину за аварию – я все еще не верю, что это ошибка»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram