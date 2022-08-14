Франц Тост: «Пилотаж Ферстаппена в «Ф-3» сразу напомнил мне о Михаэле Шумахере»

Руководитель Франц Тост рассказал, как впечатлял пилот в младших сериях.

«Впервые я встретил Макса с его отцом на «Нюрбургринге», когда он еще гонялся в картинге. В следующий раз – на «Норисринге» в «Формуле-3». Под дождем он пилотировал в своей лиге, словно был единственным, кто нашел сухую траекторию. Он сразу же напомнил мне о . Видно было, что Макс – мегаталант.

Нас критиковали, когда мы доверили ему болид «Торо Россо» в 17 лет – человеку, у которого еще не было водительских прав. Более того, первую практику он провел на «Сузуке», одной из сложнейших трасс. Но Макс справился блестяще. У него никогда не возникало проблем с огромными скоростями в «Формуле-1», он всегда держал ситуацию под контролем.

В первых гонках он порой действовал слишком агрессивно, и это приводило к авариям – к примеру, с в Монако. Сегодня он выступает на невероятно высоком уровне, но пока мы не увидели его максимума. Только Шарль Леклер способен к нему приблизиться. На Льюисе Хэмилтоне уже сказалось разрушительное влияние времени», – считает Тост.

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