Алекс Албон: «Взял бы Ферстаппена и Норриса в свою команду»

Гонщик Алекс Албон рассказал, кого пригласил бы в свою команду, и поделился мыслями о молодых пилотах «Формулы-1».

– Представьте, что вы стали руководителем команды и можете выбрать двух гонщиков.

– Если можно не учитывать зарплаты, я бы точно взял Макса [Ферстаппена]. Он невероятно талантлив и всегда выкладывается. Надо смотреть в будущее, поэтому я бы выбрал еще одного молодого гонщика. Им стал бы Ландо [Норрис], так как нужно учитывать динамику в команде. Они с Максом ладят. Пожалуй, Макс и Джордж [Расселл] – это было бы жарко.

– Есть ли между молодыми пилотами существенная разница?

– Уровень у них схожий, но опыт разный. У Макса больше всего гонок за плечами, он давно гонятся в топ-команде. Шарль [Леклер] в этом году прибавил. Есть Джордж, который сражается с Льюисом [Хэмилтоном], это очень впечатляет. Ландо тоже выступает очень мощно.

– В младших сериях вы гонялись с этими пилотами на равных. Теперь же вы застряли в «Уильямсе»?

– Нужно это принять. У всех есть шанс себя проявить. В моем случае он появился очень рано.

– Возможно, переход в вышел преждевременным?

– Я бы так не сказал. Но с моим сегодняшним опытом я, безусловно, смотрелся бы совсем иначе. Что касается остальных, я прекрасно их знаю, все они очень талантливы. Мы соревновались друг с другом еще в картинге и подгоняли друг друга. Здорово, что новые ребята набирают силу – это своего рода смена поколений. И теперь мы не такие уж молодые.

– Вы победили Расселла и Норриса в борьбе за звание новичка года [в 2019-м]. Что пошло не так после этого?

– Я бы не сказал, что что-то пошло не так, это преувеличение. Я оказался в топ-команде сразу же, спустя шесть месяцев [после дебюта в «Ф-1»]. Раньше, чем любой другой пилот, без предсезонных тестов. Сегодня молодые гонщики получают шанс развиваться постепенно. Сезон-2019 прошел хорошо, а в 2020-м я испытывал проблемы с машиной.

– Какие?

– Мне не хватало опыта. Посмотрите на разрывы между Чеко [Пересом] и Максом в начале прошлого сезона – то же самое, что в моем случае.

Я столкнулся с серьезной критикой, и в этом плане перерыв в 2021 году помог. Когда ты не выступаешь, то можешь сделать шаг назад и увидеть общую картину. Я понял, как важна работа вне болида. Иногда настройки кажутся тебе неудобными, но это все равно лучшие настройки. Мне нужно было это осознать.

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