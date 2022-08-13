Льюис Хэмилтон: «Для поддержки гонщиц Серии W можно сделать куда больше»

Пилот призвал помочь девушкам в автоспорте.

На Гран-при Венгрии Льюис встретился с представительницами Серии W. В чемпионате лидирует , выигравшая два предыдущих сезона. Чедуик является гонщицей по развитию, но пока не получила место в «Формуле-3» или «Формуле-2».

«Я весь год слежу за Серией W и захотел встретиться с молодыми и вдохновляющими женщинами. Я смотрю их гонки между сессиями.

Здорово, что у нас есть Серия W, но мы должны делать гораздо больше, чтобы помочь молодым девушкам пробиваться в автоспорт. Гонщицы не переходят из Серии W. Прошло три сезона, и нужно что-то предпринять. Если ты побеждаешь здесь, можно ли перейти в GP2 («Ф-2») или куда-то еще? Безусловно, мы можем сделать куда больше для поддержки девушек», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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