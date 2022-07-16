Марио Андретти: «Отказ «Андретти» со стороны «Ф-1» станет худшим моментом моей карьеры»

Чемпион мира 1978 года воспримет отказ «Андретти» со стороны «Формулы-1» как личную неудачу.

Команда Майкла Андретти – сына легендарного гонщика – рассчитывает на выступления в «Ф-1» с 2024 года, однако до сих пор не получила одобрения. По информации The Race, серия не против появления 11-го коллектива, но предпочтет приход автопроизводителя – или «Хонды».

«Они могут усложнять наш путь как угодно. Порой я не могу поверить, что процесс должен быть таким запутанным. Но придется осознать, насколько серьезны наши намерения: мы не хотим просто прийти и уйти. У команды долгосрочные планы с соответствующими инвестициями.

Иногда общаешься с руководителями коллективов и вроде бы приходишь к согласию, а потом ситуация внезапно меняется.

Если нас полностью отключат от того, что мы любим, ради чего живем, это будет самым большим разочарованием по ходу нашего пути в автоспорте. В «Ф-1» родилась моя любовь к гонкам. Если нам откажут, лично для меня это станет худшим моментом моей карьеры», – признался Марио.

Майкл Андретти: «Хотим стать американской командой в «Ф-1» и развивать американских гонщиков»

Зак Браун: «Некоторые команды сопротивляются приходу «Андретти» в «Ф-1» исключительно из финансовых соображений»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram