Зак Браун: «Некоторые команды сопротивляются приходу «Андретти» в «Ф-1» исключительно из финансовых соображений»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что поддерживает заявку Майкла Андретти на создание новой команды в «Формуле-1».

При этом за приход «Андретти» в «Ф-1» и потенциальное расширение чемпионата поддерживают далеко не все команды.

«В данный момент мы имеем отличные показатели зрелищности, поэтому я понимаю людей, когда они говорят о том, что в «Формуле-1» сейчас есть десять очень стабильных и прочно стоящих на ногах команд. и что мы теперь не рискуем потерять какие-то команды, в то время как за последние 20 лет в «Ф-1» постоянно была одна или может две команды, ходившие по грани банкротства.

Я знаю и о заявлении боссов «Ауди» и «Порше», что эти компании собираются прийти в «Формулу-1». Мне кажется, мы вполне можем увеличить число участников до двенадцати команд – если это будут качественные команды с необходимым количеством ресурсов, которые внесут вклад в дальнейший рост «Формулы-1».

Что касается конкретно заявки Майкла Андретти, то я не удивлен тому, что в некоторых командах очень эгоистично смотрят на вещи – на то, что должно происходить в гонках, а что нет. Вряд ли в этом есть что-то новое.

Понятно, что Майкл очень хочет прийти в «Формулу-1». Сначала он был близок к сделке с «Альфа Ромео», а теперь подал заявку на создание собственной команды.

Мне кажется, что некоторые команды оказывают сопротивление приходу «Андретти» исключительно из финансовых соображений – ведь в конечном счете речь идет о перераспределении призового фонда.

Команде «Андретти» придется сразу выписать довольно солидный чек (выплатив вступительный взнос в размере $200 млн). А это значит, что размытие призового фонда и потенциальные финансовые потери команды могут понести не сразу. И мне кажется, что к тому времени, когда это случится, команда «Андретти» может внести в развитие «Формулы-1» гораздо больше – например, благодаря приходу этой команды может вырасти телеконтракт на показ гонок в США.

Так что с точки зрения экономический ситуации в долгосрочной перспективе все в любом случае должно быть нормально. Поэтому мы поддерживаем появление в «Формуле-1» новой, одиннадцатой команды, если она будет высококлассной и качественной», – рассказал Браун.

Россия не одна заливала госденьги в «Ф-1». Еще 18 стран делают так же – правда, измеряют экономическую отдачу (а мы нет)

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