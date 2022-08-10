WRC. Леб выступит на Ралли Греции

Девятикратный чемпион WRC Себастьян Леб выступит на . Для Леба это будет четвертым этапом в нынешнем сезоне.

Леб будет участвовать в Ралли Греции первый раз за последние десять лет.

Ранее в нынешнем сезоне Леб в составе команды «М-Спорт» выступил на Ралли Монте-Карло, Португалии и Кении. В Монте-Карло Лебу удалось одержать победу, в то время как добиться хороших результатов в Португалии и Кении помешали механические проблемы с машиной.

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