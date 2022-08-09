Руководитель «Астон Мартин»: «Подписание Алонсо говорит о том, что мы в «Ф-1» ради побед, а не цифр»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал переход в команду .

Двукратный чемпион «Ф-1» будет выступать за «Астон Мартин» с 2023 года и в составе команды заменит Себастьяна Феттеля.

«У него есть инстинкт убийцы. Вы знаете, что Фернандо, что бы ни случилось, всегда будет выкладываться на максимуме, всегда будет атаковать на все сто процентов, всегда будет выжимать максимум и из машины, и из команды. Он выдающийся гонщик – его отличает потрясающее сочетание уверенности, инстинктов и интеллекта.

Подписание Фернандо – это способ для «Астон Мартин» заявить о себе. Что мы здесь не ради цифр. Мы здесь ради побед. Команда стремится войти в число лидеров «Формулы-1» и решение Фернандо присоединиться к нам – что гонщик его калибра действительно поверил в наш проект, – это свидетельство того, что команда работает хорошо.

Фернандо будет многого от нас требовать, но ничего другого от двукратного чемпиона «Формулы-1» мы и не ждем. Фернандо будет нашей движущей силой, и как и все в нашей команде, я с нетерпением жду возможности с ним поработать», – рассказал Крак.

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram