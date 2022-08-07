Отмар Сафнауэр об уходе Пиастри: «Если у нас не будет совместного будущего, как минимум потребуем существенную денежную компенсацию»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр по-прежнему уверен в том, что Оскар Пиастри в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1» за французскую команду.

На данный момент сообщается, что Пиастри подписал контракт с , однако в «Альпин» твердо намерены оспорить это соглашение, обратившись в ФИА.

По словам Сафнауэра, даже в том случае, если Пиастри продолжит стоять на своем и захочет уйти в другую команду, в «Альпин» как минимум потребуют возместить ущерб и затраты на тестовую программу.

«Пока ничего еще не решено. У нас есть контракт с Пиастри, который он подписал в ноябре. Мы подробно обсудили все с нашими юристами и они сказали нам, что это действующий, обязывающий договор. И по условиям этого контракта мы можем посадить за руль одной из наших машин в 2023 году. Вот почему мы выпустили свой пресс-релиз.

Также этот контракт предусматривает опцию продления на сезон-2024. А также предусматривает возможность отдать гонщика в «аренду» в другую команду. Мы хотели, чтобы провел с нами еще минимум один год, а Оскара мы бы отдали в аренду на сезон-2023.

На всех пресс-конференциях я всегда говорил, что Оскар точно будет выступать в «Формуле-1» в 2023 году. Просто потому что знал, что он либо окажется за рулем нашей машины, либо отправится в аренду, если Алонсо решит остаться. Алонсо, по каким-то причинам – думаю, я знаю об этих причинах, хотя об этом вам лучше спросить его самого, – решил уйти в «Астон Мартин». Поэтому мы начали процесс оформления контракта с Пиастри и посадить его за руль своей машины, а не отпускать куда-то еще.

Давайте посмотрим на законную составляющую. У нас есть контракт, в котором сказано, что мы должны поддерживать развитие карьеры Пиастри до его попадания в «Формулу-1», вкладывая в это существенное количество денег. Помимо прочего нужно учитывать и то, что еще в прошлом году мы организовывали для него тесты за рулем болида «Формулы-1», в рамках которых он проехал 3500 км.

Мы провели семь тестовых сессий, а это совсем не дешево. Затраты только на двигатели составили 1750000 евро. А еще нужно платить механикам, той бригаде, которая проводила тесты, расходы на перелеты и перевозку оборудования…Мы потратили на Пиастри очень, очень много денег, чтобы подготовить его к будущему в «Ф-1». И если это будущее не будет совместным с , с нашей стороны будет вполне логичным потребовать существенную денежную компенсацию», – рассказал Сафнауэр.

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