Льюис Хэмилтон: «В начале сезона у меня вообще не было возможности отыграться – это было тяжело»

Пилот Льюис Хэмилтон рассказал, как для него сложилась первая половина сезона-2022.

Хэмилтон тяжело воспринял поражение в борьбе за титул в прошлом году, когда уступил первое место Максу Ферстаппену по итогам спорного сложившегося Гран-при Абу-Даби.

После этого Хэмилтон очень долгое время вообще не общался с прессой и не проявлял никакой активности в соцсетях, в связи с чем многие начали думать о том, что семикратный чемпион может вообще завершить карьеру.

«Всю зиму я занимался самоанализом, я очень много времени провел со своей семьей. И это было лучшим решением. Семья сразу пошла мне навстречу и приехала ко мне. Так что я вообще не пользовался телефоном, не заходил в соцсети, а просто играл с детьми.

Тем временем, я продолжал тренироваться, восстанавливал здоровье и уделял большое внимание психологическому состоянию. Я очень много думал: чем я вообще хочу заниматься? И как я хочу это делать? Так я постарался превратить негативные моменты в какой-то позитивный опыт.

Я думал, что вернусь и вновь буду бороться за самые высокие места. Однако в итоге, после такого предыдущего сезона, сейчас у меня вообще не оказалось никакой возможности ответить. И да, это было очень тяжело.

Тем не менее, поводы для оптимизма есть всегда. Взять ту же последнюю гонку в Венгрии (где Хэмилтон финишировал вторым с лучшим кругом). Говорят ведь, что ты хорош настолько, насколько был хорош в твоей последней гонке.

У меня по-прежнему хорошая реакция (несмотря на возраст), я хорошо провожу старты. Это показывает, что я по-прежнему на многое способен», – рассказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон ворвался в крупнейшую сделку США по покупке спортивной команды: $4,65 млрд за клуб НФЛ с серий в 5 лет без плэй-офф

Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram