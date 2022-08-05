Джордж Расселл: «По-прежнему верим, что еще будем бороться за победы в этом сезоне»

Пилот отметил прогресс, достигнутый по ходу сезона, а также поделился мнением о перспективах команды в оставшейся части чемпионата.

«Мы определенно сократили отставание от лидеров, в этом нет никаких сомнений. Но у четырех машин определенно есть перед нами преимущество в скорости. В этом тоже нет никаких сомнений.

Но мне кажется, что как команда мы постепенно сокращаем это отставание. Надеюсь, после летнего перерыва мы добавим на машину еще несколько новинок. Хотя я думаю, что это сделают и другие команды. Так что просто нам не будет.

Мы по-прежнему верим, что еще сможем бороться за победы в какой-то момент по ходу этого сезона. Но в этом сезоне наша машина, вероятно, никогда не будет самой быстрой в «Формуле-1», – рассказал Расселл.

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