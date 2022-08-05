Гельмут Марко: «Впереди девять гонок и потенциально 225 очков, мы не можем позволить себе расслабляться»

Советник «Ред Булл» заявил, что команда не собирается расслабляться в свете большого преимущества над в общем зачете.

По итогам Гран-при Венгрии отрыв от Шарля Леклера вырос до 80 очков. В то время как в Кубке конструкторов опережает «Феррари» уже на 97 очков:

«Впереди еще девять гонок. Одержав девять побед, можно заработать 225 очков, плюс очки за один оставшийся спринт, плюс по одному очку за лучший круг в каждой гонке. Так что нет, мы пока не можем позволить себе сбавить обороты и расслабиться».

Марко не согласился со сравнением текущей ситуации с сезоном-1976, когда Ники Лауда лидировал в общем зачете с большим преимуществом, но из-за своей аварии на «Нюрбургринге» был вынужден пропустить две гонки и в целом не лучшим образом провел остаток сезона, за счет чего Джеймс Хант обогнал его на финише чемпионата:

«Нет, я бы не стал это сравнивать. То были совсем другие времена. Сейчас меры безопасности совершенно другие, сейчас это уже нельзя сравнивать.

А лидируем мы в чемпионате с таким преимуществом потому, что в «Феррари» просто все делают не так! Например, в Венгрии они ошиблись со стратегией и столкнулись с проблемами с прогревом покрышек».

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