MotoGP. Довициозо завершит карьеру после Гран-при Сан-Марино. В оставшихся гонках сезона в «РНФ» его заменит Кратчлоу

Пилот «РНФ» принял решение завершить свою карьеру в MotoGP. Причем Довициозо решил даже не заканчивать нынешний сезон – последим этапом для итальянца станет Гран-при Сан-Марино.

В то время как в шести оставшихся Гран-при после этого Довициозо в составе «РНФ» заменит тест-пилот «Ямахи» .

На счету Довициозо 24 победы в гонках MotoGP, титул чемпиона 2004 года в классе 125 с.с., а также итальянец трижды становился вице-чемпионом MotoGP, заканчивая сезон на втором месте.

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