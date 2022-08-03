В «Альпин» подтвердили легальность заявления о подписании контракта с Пиастри на сезон-2023

Команда сделала заявление, согласно которому считают юридически правильным заявление о подписании контракта с .

Команда «Альпин» 2 августа объявила о том, что Оскар Пиастри будет выступать в ее составе в «Формуле-1» в сезоне-2023. Через несколько часов Пиастри сделал собственное заявление в соцсетях, отметив, что не подписывал никаких контрактов с «Альпин».

Издание Racer обратилось за комментариями ситуации в «Альпин» и получило ответ.

«Мы считаем, что наше заявление (относительно контракта с Пиастри) абсолютно легально юридически. Мы бы не хотели говорить что-то сверх этого», – заявил представитель «Альпин».

Сменщик Алонсо взбунтовался – отказался от места Фернандо в «Ф-1». Он шел путем Расселла и Леклера, на него претендовали еще две команды

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram