Отмар Сафнауэр: «Узнал о контракте Алонсо с «Астон Мартин» из пресс-релиза»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр рассказал, что решение перейти в «Астон Мартин» в следующем сезоне стало для команды полной неожиданностью.

По словам Сафнауэра, он узнал о решении Алонсо подписать контракт с «Астон Мартин» непосредственно из пресс-релиза, выпущенного британской командой:

«Да, именно оттуда (из пресс-релиза) мы получили первое подтверждение. Понятно, что находясь в паддоке до вас постоянно доходят самые разнообразные слухи, и я действительно знал о слухах о том, что в «Астон Мартин» заинтересованы в Алонсо.

Когда ты узнаешь о подобном интересе, это обычно означает, что имели место и актуальные обсуждения. На что могут указывать самые разные признаки – вроде того, как люди вместе заходят или выходят из моторхоумов и так далее, чему я и сам был свидетелем.

Но даже при наличии таких обсуждений я был уверен, что у нас все в порядке и что мы близки к подписанию контракта. Ведь в исследовании рынка и имеющихся возможностей нет ничего особенного.

Так что да, первое подтверждение я получил из пресс-релиза. При этом (чуть ранее) я спрашивал Алонсо. И мне было сказано: «Нет, нет, я ничего не подписывал». Так что я был немного удивлен этим новостям.

Я не обсуждал с Фернандо случившееся. Я не общался с ним – полагаю, сейчас он отдыхает на яхте где-то в районе островов Греции. Сегодня утром в первую очередь я обратился к нашим сотрудникам на базе в Энстоуне. А дело номер два – это общение с вами сейчас. И да, вчера вечером я также получил кучу звонков от пилотов, потенциально заинтересованных в освободившемся месте».

Сафнауэр рассказал, что новый контракт с Алонсо должны были заключить по схеме 1+1 и возможностью дальнейшего продления:

«В соглашении было несколько выделявшихся (спорных) моментов, и Фернандо сказал, что его юрист внесет поправки в эти пункты и вернет нам новый вариант соглашения. Я считал, что так и будет.

И перед тем, как Фернандо ушел, я подтвердил ему, что подписание контракт состоится уже совсем скоро. А он ответил: «Да, не волнуйтесь, я ничего не подписывал с другими командами». И что мы продолжим обсуждения в ближайшие дни.

Мы предлагали контракт по схеме 1+1. И мы обсудили это с Фернандо – что если к этому же моменту в следующем году он будет выступать на том же уровне, то мы, разумеется, будет рады продолжить сотрудничество.

Думаю, Фернандо хотелось большей определенности и уверенности. Чтобы контракт не зависел от уровня выступлений. Полагаю, этот пункт и стал решающим при выборе между контрактом 1+1 (с ) и контрактом 2+1 или 3+1 или на 3 года».

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

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