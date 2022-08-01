Йос Ферстаппен: «Порой казалось, что обгоны даются Максу даже слишком легко»

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал победу своего сына Макса на .

«Стратегия команды была превосходной. И Макс все исполнил на великолепном уровне. То, как он обгонял многих соперников – порой казалось, что это дается ему слишком легко. О силе Макса говорит и то, что он хотел стартовать в гонке на «софте».

При этом решения нашей команды тоже далеко не всегда идеальны (Йос говорит о неудаче на Гран-при Австрии). Хотя да, мы ошибаемся реже «Феррари». Вот почему сейчас мы лидируем с преимуществом в 80 очков», – рассказал .

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