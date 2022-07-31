Кристиан Хорнер: «Собирались стартовать на «харде», но по пути на решетку пилотам было трудно прогреть даже «софт»

Руководитель рассказал, что изначально команда обдумывала вариант с тем, чтобы стартовать на Гран-при Венгрии на шинах «хард».

Однако от использования самых жестких по составу шин было решено отказаться, когда пилоты ознакомились с условиями на трассе на круге выезда из боксов по пути на стартовую решетку:

«Мы собирались начинать гонку на «харде», потому что статистически это были наши лучшие шины. Но у наших пилотов возникли проблемы с прогревом даже «софта» по пути на стартовую решетку. Так что было бы нелепым начинать гонку на «харде» в такую погоду.

В результате мы перевели обоих пилотов на «софт», за счет чего автоматически оказались на стратегии с двумя пит-стопами. И у нас все прекрасно сработало».

согласился с тем, что с учетом погодных условий решение отказаться от использования шин «хард» в гонке было очевидным:

«Я отправился на стартовую решетку на «софте» и у меня все равно были проблемы с прогревом и сцеплением с трассой. И я подумал: «Нет, стартовать на «харде» мы точно не будем». Нужно отдать должное и команде. Ведь нашу стратегию мы изначально, очевидно, строили именно вокруг «харда», а потом мы подумали: «Так, нет, мы меняем на «софт». И я очень рад, что мы приняли такое решение, потому что на «харде» было очень, очень тяжело. Это было видно на примере Шарля и Карлоса – их машины очень сильно скользили по трассе».

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