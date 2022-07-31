Макс Ферстаппен: «Просто безумная гонка – я рад, что мы выиграли»

Пилот подвел итоги Гран-при Венгрии, на котором ему удалось одержать победу.

«Поначалу я надеялся, что смогу подобраться к попаданию на подиум, но условия на трассе были очень непростые. Однако у нас была просто отличная стратегия.

Мы быстро реагировали на изменение ситуации и всегда проводили пит-стопы в нужное время. Мне кажется, нам удавалось очень здорово проезжать круги возвращения на трассе, и в итоге мы выиграли гонку – даже несмотря на разворот на 360 градусов. Просто безумная гонка, и конечно я рад тому, что мы выиграли», – рассказал Ферстаппен.

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