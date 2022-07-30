Макс Ферстаппен: «Мы переломили ситуацию – жаль, что из-за небольшой неполадки будем стартовать десятыми»

Пилот подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах в гонке с учетом старта с десятой позиции.

«Вряд ли проблема с болидом была серьезной, но мы все равно не могли ее устранить непосредственно на трассе. Нам не повезло.

Мне кажется, что в сравнении со вчерашним днем нам удалось просто удивительным образом перевернуть ситуацию. Именно это является сегодня хорошей новостью. Мы поняли, что именно пошло не так и сегодня машина работала намного лучше с точки зрения управляемости – и это на трассе, которая нам не подходит.

Но да, конечно, я бы предпочел стартовать из топ-3, а именно на такую позицию мы претендовали, поскольку во втором сегменте мы смотрелись сильно и чувствовали себя комфортно. Так что да, мы здорово переломили ситуацию. Жаль, что из-за небольшой неполадки в итоге мы будем стартовать десятыми.

Если мы застрянем, гонка получится очень тяжелой. Надеюсь, застрянем мы ненадолго. Нужно будет просто сохранять спокойствие и дожидаться возможностей прорваться вперед. Также многое будет зависеть от того, что будет происходить впереди тебя и позади тебя, и нужно быть готовыми проявить гибкость», – рассказал Ферстаппен.

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