Джордж Расселл: «Буду шокирован, если «Мерседес» проявит себя в гонке лучше, чем в квалификации»

Пилот поделился ожиданиями от , который он начнет с поула.

Расселл отметил, что «Мерседес» обычно прибавляет по воскресеньям, но напомнил, что длинные серии кругов в практиках сложились неудачно.

«Темп с высокой загрузкой топлива, был, пожалуй, худшим за все пятницы.

Надо двигаться день за днем. Не стоит слишком витать в облаках – ты просто сосредотачиваешься на пошаговой работе. Нужно провести хороший старт, хороший первый отрезок. Какой будет стратегия – один пит-стоп, два, три?

В относительном плане наш болид быстрее в гонках, чем в квалификациях. Если это произойдет сейчас, я буду крайне шокирован. Полагаю, сегодня мы справились на 100 процентов, выжали каждую миллисекунду.

Вчера день вышел катастрофическим. Мы считаем, что есть много причин, которые привели к более чем секундному отставанию. Но мы поняли, что и сами были слишком щедрыми. Однако сегодня мы, возможно, заняли первое место по чистой скорости, хотя у Макса [Ферстаппена] возникла проблема. Мы перевернули ситуацию и, пожалуй, вернулись туда, где надеялись оказаться», – сообщил Расселл.

Джордж также ответил на замечание о том, что он может стать первым гонщиком «Мерседеса», победившим в 2022 году:

«Это не имеет значения».

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