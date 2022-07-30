Тото Вольфф о поуле Расселла: «В такие моменты хочется плакать от счастья, но есть и небольшой привкус горечи»

Исполнительный директор подвел итоги квалификации к , рассказав, что выигрыш поула стал для команды неожиданностью.

«На самом деле мы уже в начале квалификации увидели, что наши шины находятся в правильном рабочем температурном окне, и что машина хорошо сбалансирована. Наши пилоты демонстрировали хороший темп, прибавляли в уверенности с каждым кругом, и в итоге мы получили такой результат.

Конечно, в такие моменты хочется плакать от счастья, после такого поула, но при этом есть и ощущение того, что машина была достаточно быстра, и Льюис тоже мог оказаться впереди. Так что да, есть и небольшой привкус горечи.

Но это очень хороший результат. У нас всегда (в этом сезоне) имелась нехватка скорости на одном быстром круге, и тут мы выигрываем поул. Теперь посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Если у нас есть темп, значит мы вновь можем бороться и играть в высшей лиге», – рассказал Вольфф.

Квала «Ф-1» в Венгрии: Расселл украл поул у «Феррари»!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram