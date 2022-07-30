Шарль Леклер: «Нужно понять, что именно сегодня пошло не так в работе с шинами»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к , рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу сессии.

«Мы сосредоточены на своих выступлениях. И сегодня был не лучший наш день. У меня были проблемы в работе с шинами, было трудно прогреть их и удерживать в оптимальном температурном диапазоне. Из-за этого мне было сложно собрать хороший круг.

Мы все изучим. Надеюсь, гонку мы проведем лучше. У нас есть скорость, нам просто нужно понять, что именно пошло сегодня не так в работе с шинами, и тогда, я уверен, что в гонке мы обязательно вернемся», – рассказал Леклер.

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