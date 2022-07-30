Карлос Сайнс: «Поул ускользнул на последнем секторе из-за пары небольших сносов болида»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к , в которой занял второе место.

«С каждой гонкой и каждой квалификацией я чувствую себя все лучше и лучше. Сегодня, по ощущениям, мы были достаточно быстры, чтобы выиграть поул, но поул ускользнул от нас на последнем секторе из-за буквально пары небольших сносов болида. Поздравляю Джорджа с поулом. Должно быть, ему удалось проехать действительно отличный круг.

Как и всегда, важную роль сыграют старт и работа с шинами. Мы не знаем, каков темп «Мерседеса» в гонке. И будет лучше, если мы сможем обойти «Мерседес» на старте. Думаю, нас ждет захватывающая гонка», – рассказал Сайнс.

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