Маттиа Бинотто: «Предпочел бы сухую погоду в квалификации»

Руководитель поделился мнением о том, как на квалификацию к может повлиять дождливая погода.

«Лично я, Маттиа Бинотто, предпочел бы сухую погоду. Да и машинам такие условия подходят лучше. Под дождем всегда труднее. Думаю, в таких условиях квалификация может превратиться в лотерею, особенно на «Хунгароринге».

Асфальт при этом все равно остается достаточно горячим, так что даже под дождем, на мокрой трассе, состояние покрытия будет стремительно улучшаться (по ходу квалификации). И в таких условиях нужно будет стараться ловить момент, чтобы попасть в нужное температурное окно, работая с шинами. А когда состояние трассы постоянно улучшается, сделать это намного сложнее», – рассказал Бинотто.

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