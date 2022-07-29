Карлос Сайнс: «Мы в отличной форме с точки зрения баланса машины и скорости»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Это была интересная пятница. Машина сразу заработала хорошо – как только мы выехали на трассу из боксов в начале первой практики. И мы смогли проехать несколько отличных кругов.

Перед второй практикой мы попробовали внести в настройки несколько изменений, чтобы оценить ситуацию и понять, в каком направлении двигаться дальше, перед квалификацией и гонкой.

Ощущения чуть-чуть ухудшились, однако мы по-прежнему в отличной форме с точки зрения баланса машины и скорости. Тем не менее, в субботу, судя по всему, будет дождь, так что нам также нужно будет адаптироваться к условиям. Пятница прошла хорошо, с оптимизмом жду продолжения уик-энда», – рассказал Сайнс.

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