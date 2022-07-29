Шарль Леклер: «Нужно быть готовыми к дождю и попасть в рабочий диапазон шин»

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«День получился очень продуктивным. Мы опробовали и поменяли очень много вещей на моем болиде. Первая практика получилась непростой, во второй же практике мы выбрали верный путь, так что мы уверены в том, что хорошо поработали, подготовившись к гонке.

Завтра, судя по всему, будет дождь, так что нам нужно быть к этому готовыми и попасть в нужный температурный диапазон работы шин. Хотя в дождь это всегда непросто сделать. Это будет нашим главным приоритетом. Надеюсь, если мы попадем в нужное окно, то сохраним преимущество», – рассказал Леклер.

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