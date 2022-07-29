Гельмут Марко: «Пока превосходство «Феррари» в скорости пугает – особенно на шинах «медиум»

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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии, признав, что на данный момент австрийская команда не может соперничать по темпу с «Феррари».

«Изменения, которые мы внесли в настройки болидов между практиками ничего нам не дали. Стало только хуже.

Посмотрим, сумеем ли мы найти лучший компромисс в поиске наиболее оптимальных настроек. Но пока превосходство «Феррари» в скорости пугает – особенно на шинах «медиум». Нам будет очень, очень непросто. И да, разумеется, было бы глупо просто надеяться на то, что у «Феррари» что-то пойдет не так», – рассказал Марко.

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