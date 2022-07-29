Макс Ферстаппен: «Феррари» впереди, нам будет трудно их достать»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

По словам Ферстаппена, команде пока не удалось подобрать оптимальные настройки болида, а отставание от «Феррари» является очевидным.

«Мы этого ожидали. Мы старались найти правильный баланс, чтобы машина хорошо работала и в скоростных, и в медленных поворотах. И впереди у нас по-прежнему много работы.

впереди, нам будет трудно их достать. Но завтра мы постараемся как можно сильнее сократить отставание. А также посмотрим, что будет с погодой/

Думаю, мы не сможем соперничать с «Феррари» на сухой трассе – может быть, сумеем под дождем, кто знает», – рассказал Ферстаппен.

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