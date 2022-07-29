Ландо Норрис: «Не ожидаю, что поборюсь за поул»

Пилот не рассчитывает на поул-позицию после второго места во второй практике перед Гран-при Венгрии.

«Ощущения хорошие, с болидом все в порядке. Похоже, он подходит трассе, ее характеристикам, однако мы быстрее, чем обычно – на второй позиции.

Мы включились чуть больше остальных, чтобы провести первые квалификационные попытки. По субботам , и делают большой шаг вперед.

В целом мы довольны, машина работает прилично. Пожалуй, мы чуть быстрее, чем были на «Поль Рикаре», но я не ожидаю, что буду бороться за поул или что-то такое», – сообщил Ландо.

Норрис рассказал, как относится к возможному дождю в квалификации:

«В данный момент я бы этого не хотел – мы в хорошем положении. Дождь может дать шансы мне, но также и соперникам. Сухая трасса – более надежный вариант, но я не против. В прошлом году мы здорово смотрелись здесь на мокром треке – то есть я хорошо смотрелся до первого поворота [и столкновения с Валттери Боттасом]. Мне такие условия нравятся, но пока пусть останется солнце».

Гран-при Венгрии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й

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