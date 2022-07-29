Формула-2. Венгрия. Квалификация. Иваса взял поул, Армстронг – 2-й, Другович – 3-й

Гонщик Аюму Иваса показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Венгрии.

Иваса на 0,381 секунды опередил пилота «Хайтека» , третье место занял лидер чемпионата («МП Моторспорт»). Главные преследователи бразильца – («АРТ») и Логан Сэрджант ( ) – расположились вслед за тройкой сильнейших.

Изображение кликабельно.

Руководитель «Уильямса»: «Сэрджант сядет в болид «Ф-1» в будущем, я абсолютно убежден»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram