Формула-2. Венгрия. Квалификация. Иваса взял поул, Армстронг – 2-й, Другович – 3-й

Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Венгрии.
Иваса на 0,381 секунды опередил пилота «Хайтека» Маркуса Армстронга, третье место занял лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт»). Главные преследователи бразильца – Тео Пуршер («АРТ») и Логан Сэрджант («Карлин») – расположились вслед за тройкой сильнейших.
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