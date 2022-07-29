Формула-2. Венгрия. Квалификация. Иваса взял поул, Армстронг – 2-й, Другович – 3-й

Теги результаты Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Хайтек Маркус Армстронг Логан Сэрджант Фелипе Другович Тео Пуршер МП Моторспорт Авто

Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Венгрии.

Иваса на 0,381 секунды опередил пилота «Хайтека» Маркуса Армстронга, третье место занял лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт»). Главные преследователи бразильца – Тео Пуршер («АРТ») и Логан Сэрджант («Карлин») – расположились вслед за тройкой сильнейших.

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