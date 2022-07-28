Шарль Леклер: «Будет очень странно не видеть Феттеля в паддоке «Ф-1». Жаль, что он уходит»

Пилот прокомментировал решение завершить карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022.

«Наши отношения развивались годами. В первый год, когда я только пришел, то я, понятное дело, находился под сильным впечатлением. Думаю, Себу я казался немного странным, поскольку я очень стеснялся и порой просто не знал, что говорить.

Теперь же мы друзья и Себ часто мне пишет. Например, он написал мне (со словами поддержки) после воскресной гонки. Он всегда старается поддержать тебя в тяжелые времена. Хотя после этого инциденте мне писали слова поддержки и другие гонщики – в основном самые опытные.

Жаль, что Себ уходит. Вероятно, уйдя из «Формулы-1» ему будет гораздо лучше, он будет чувствовать себя счастливым. Но да, будет очень странным не видеть Себа в паддоке. Я столь многому у него научился, он всегда был очень добр и вежлив».

Леклер добавил, что оставил инцидент на в прошлом и старается двигаться вперед:

«В конечном счете все эти разговоры о том, что я оставил ошибку в прошлом и так далее, мне все равно никак не помогут. Я ошибся. Это стоило мне потери очков. Я в курсе. Сейчас нужно двигаться дальше, на сто процентов сосредоточиться на новой гонке, постараться выжать максимум и выиграть гонку. И тогда все будет нормально».

Также Леклер опроверг предположения, что мог ошибиться из-за порыва ветра:

«Я терпеть не могу оправдываться, обвиняя во всем ветер, птицу, еще что-нибудь. Я управлял болидом и я допустил ошибку. Да, с каждым кругов условия на трассе чуть-чуть меняются, но мы все в равных условиях. И да, когда ты атакуешь на пределе, тебе становится сложнее. Но условия, снова, все равно одинаковы для всех».

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