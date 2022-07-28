Маттиа Бинотто: «Не должны упускать ни одной мелочи, если хотим бросить вызов «Ред Булл»

Руководитель поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Венгрии.

«Мы не можем позволить себе допускать такие ошибки. При этом ошибкам подвержены все, соперники из «Ред Булл» тоже могут ошибаться. Риск есть всегда.

Нам нужно двигаться вперед постепенно, шаг за шагом, гонку за гонкой, и оставаться собранными. Мы не должны не упустить ни одной мелочи, если хотим бросить вызов «Ред Булл», и должны бороться за победу в каждой из оставшихся гонок. Потому что это единственное, что нам остается. А там посмотрим, как будет развиваться ситуация.

На Гран-при Венгрии, как и всегда, будет плотная борьба. Наша машина хорошо работает и в жару, и в прохладных условиях. Мы настроим машины на максимальный уровень прижимной силы, как и . Я не жду каких-то больших изменений в скорости. Но просто точно не будет. Поскольку шины будут сильно перегреваться, особенно передние», – рассказал Бинотто.

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