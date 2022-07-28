Джо Сейвард: «Ред Булл Хонда» может официально вернуться с 2023 года»

Британский журналист Джо Сейвард ожидает, что официальное возвращение «Хонды» в «Формулу-1» случится в 2023-м.

Японская компания поставляет двигатели «Ред Булл» и . Тем не менее, формально «Хонда» покинула чемпионат в конце 2021 года, а моторы используются под брендом Red Bull Powertrains. Огромные наклейки «Хонды» на болиде «Ред Булл» сменились на компактные лого HRC (гоночного подразделения компании).

«Говорят, что «Хонда» может заключить спонсорскую сделку с «Ред Булл», чтобы извлечь выгоду из успехов команды. Речь может идти лишь о спонсорстве и брендинге двигателей, и соглашение должно завершиться в [конце] 2025 года, когда «Ред Булл» (как ожидается) перейдет на «Порше».

По всей видимости, «Хонда», которая всегда принимала плохие решения в «Ф-1», думает о [полноценном] возвращении в 2026 году. Но вариант с «Ред Булл» после 2025-го невозможен из-за .

«Хонда» часто не угадывала с моментом в «Ф-1» – это традиция фирмы. Компания объединила усилия с «Ред Булл» в 2019-м, сразу после заключения сделки о титульном спонсорстве с , поэтому команда стала называться «Ред Булл Рейсинг Хонда» лишь в 2020 году. А потом «Хонда» решила завершить отношения в конце сезона-2021, хотя продолжает поставлять моторы «Ред Булл». После объявления об уходе «Ред Булл» продал права на название Oracle.

Таким образом, в 2023 году команда должна стать «Oracle Ред Булл Рейсинг Хондой», а моторы снова будут называться не «Ред Булл», а «Хонда». Но японская фирма должна (быстро) решить, останется ли в «Ф-1» после 2025 года, какой будет ее программа», – сообщил Сейвард.

«Хонда» не исключает возвращения в «Ф-1» в 2026-м: «Дверь не закрыта»

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram