Гран-при Венгрии-2022. 3-я практика. Латифи – лучший под дождем, Леклер – 2-й, Албон – 3-й

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Хунгароринг, Модьород
30 июля 2022 года
3-я практика
 
1. Николас Латифи («Уильямс») – 1.41,480 (17 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,661 (14)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,901 (19)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,725 (10)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,954 (13)
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,090 (16)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +2,109 (15)
8. Ландо Норрис («Макларен») +2,263 (13)
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,698 (14)
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,175 (20)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,352 (11)
12. Мик Шумахер («Хаас») +3,676 (18)
13. Эстебан Окон («Альпин») +4,090 (17)
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +4,144 (11)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,158 (17)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +4,211 (17)
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +4,370 (17)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +4,450 (20)
19. Пьер Гасли («Альфа Таури») +4,611 (18)
20. Серхио Перес («Ред Булл») +6,760 (11)
 

Феттель врезался в барьеры в 3-й практике перед Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й

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