  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Другие едут на модные показы, Ферстаппен – на «Нордшляйфе»
3

Гельмут Марко: «Другие едут на модные показы, Ферстаппен – на «Нордшляйфе»

Марко высказался о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе» и уколол конкурентов Макса.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко совершил выпад в адрес соперников Макса Ферстаппена, комментируя уверенную победу нидерландца в первой гонке в классе GT3 на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе».

«Да, это было впечатляюще. Кроме того, это демонстрирует его приверженность [автоспорту].

Знаете, другие едут на всякие, не знаю, модные показы или что-то такое. А он отправляется на «Нордшляйфе». На один из самых трудных автодромов.

Считаю, это показывает, насколько Макс вовлечен в автоспорт», – произнес австриец в эфире Viaplay.

15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1»

Макс Ферстаппен: «Стараюсь убедить молодых пилотов не зацикливаться на «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
GT
logoРед Булл
Нюрбургринг
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Пилотаж и обратная связь Цуноды – на уровне топ-пилотов»
1 минуту назад
Андреа Стелла: «У «Феррари» и «Макларена» общего гораздо больше, чем различий»
137 минут назад
Вольфф использовал интерес к Ферстаппену в качестве давления на Расселла (Formula Passion)
146 минут назад
Менеджер Леклера общался с «Мерседесом», «Маклареном» и «Астон Мартин» на предмет возможного перехода монегаска (RMC Motori)
6сегодня, 14:14
Оскар Пиастри о давлении в борьбе за титул: «Я готов, но также могу положиться на помощь Марка Уэббера»
1сегодня, 13:55
«Кадиллак» нанял экс-президента Гран-при Майами
сегодня, 13:45
Йерун Блекемолен: «Ферстаппен на каждом круге отрывался на 5 секунд от настоящих чемпионов «Нордшляйфе» – это поистине невероятно»
сегодня, 13:40
«Ф-1» о смерти Роско: «Любимый пес Хэмилтона согревал сердца фанатов по всему миру. Наши мысли с Льюисом»
4сегодня, 13:19
Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Хочу попробовать себя в гонках разных классов»
1сегодня, 13:12
Шарль Леклер: «Уверен, Ферстаппен будет использовать любой шанс в борьбе за титул»
5сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
сегодня, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30