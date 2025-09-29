Гельмут Марко: «Другие едут на модные показы, Ферстаппен – на «Нордшляйфе»
Марко высказался о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе» и уколол конкурентов Макса.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко совершил выпад в адрес соперников Макса Ферстаппена, комментируя уверенную победу нидерландца в первой гонке в классе GT3 на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе».
«Да, это было впечатляюще. Кроме того, это демонстрирует его приверженность [автоспорту].
Знаете, другие едут на всякие, не знаю, модные показы или что-то такое. А он отправляется на «Нордшляйфе». На один из самых трудных автодромов.
Считаю, это показывает, насколько Макс вовлечен в автоспорт», – произнес австриец в эфире Viaplay.
15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1»
Макс Ферстаппен: «Стараюсь убедить молодых пилотов не зацикливаться на «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости