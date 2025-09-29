Гельмут Марко: «Другие едут на модные показы, Ферстаппен – на «Нордшляйфе»

Марко высказался о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе» и уколол конкурентов Макса.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко совершил выпад в адрес соперников Макса Ферстаппена , комментируя уверенную победу нидерландца в первой гонке в классе GT 3 на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе».

«Да, это было впечатляюще. Кроме того, это демонстрирует его приверженность [автоспорту].

Знаете, другие едут на всякие, не знаю, модные показы или что-то такое. А он отправляется на «Нордшляйфе». На один из самых трудных автодромов.

Считаю, это показывает, насколько Макс вовлечен в автоспорт», – произнес австриец в эфире Viaplay.

