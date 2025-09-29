«Кадиллак» нанял экс-президента Гран-при Майами

Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак» объявила о приглашении Тайлера Эппа, который займет должность глобального директора по коммерческой стратегии.

Эпп, которого «Кадиллак» назвал «визионером», был президентом Гран-при Майами с 2022 года, а до этого работал в командах NASCAR и «Индикара ». Кроме того, менеджер провел восемь лет в «Канзас-сити Чифс» из НФЛ.

