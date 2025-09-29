  • Спортс
  • Йерун Блекемолен: «Ферстаппен на каждом круге отрывался на 5 секунд от настоящих чемпионов «Нордшляйфе» – это поистине невероятно»
Йерун Блекемолен: «Ферстаппен на каждом круге отрывался на 5 секунд от настоящих чемпионов «Нордшляйфе» – это поистине невероятно»

Блекемолен поражен скоростью Ферстаппена на «Нордшляйфе».

Нидерландский гонщик Йерун Блекемолен отметил, что победа Макса Ферстаппена в гонке GT3 на «Нордшляйфе» была действительно потрясающей, учитывая то, что в соперниках у него было два гонщика, входящих в число лучших на этой трассе.

«То, что сделал Ферстаппен – поистине невероятно. Ему не хватило только установить рекорд круга, но и это он мог бы сделать, если бы на втором круге гонки не попал под желтые флаги. Если бы не это, я уверен, что и рекорд круга был бы у него.

Но вот в остальном…прорываясь через трафик, в далеко не лучших погодных условиях, Макс стабильно и уверенно выходил из восьми минут на каждом круге. На каждом круге от отрывался на 3-4-5 секунд от настоящих чемпионов «Нордшляйфе». Вроде Фрэнка Стипплера, а еще от обладателя рекорда круга на «Нордшляйфе» Кристиана Крогнеса.

Да, участников в этом классе было не так много. Потому что в той же гонке «24 часа Нюрбургринга» в классе GT3 на старт выходят 35 экипажей, в том числе все пилоты заводских команд. Но тот факт, что в числе участников этой гонки были Стипплер и Крогнес…а ведь обычно в лидерах находятся именно эти ребята. И это и правда странно. Ферстаппен был быстрее и лучше всех соперников.

Если в будущем Макс выступит в гонке «24 часа Нюрбургринга» – это будет здорово. И если у его экипажа будет хороший состав – считайте сами. За два часа он оторвался от всех на минуту. В пересчете на гонку длиной 24 часа это отрыв в полтора круга. Вот, насколько он был хорош», – рассказал Блекемолен.

15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
GT
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
24 часа Нюрбургринга
