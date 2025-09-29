Оскар Пиастри о давлении в борьбе за титул: «Я готов, но также могу положиться на помощь Марка Уэббера»

Пиастри оправился после неудачи в Баку.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о том, что психологически готов к борьбе за титул в концовке сезона, отметив, что при этом также может рассчитывать и на поддержку своего менеджера Марка Уэббера .

«По мере приближения к окончанию сезона интенсивность борьбы за титул будет только нарастать. И я готов к этому. Я уже оказывался в такой ситуации, выступая в юниорских сериях, и в целом ощущения не изменились. Так что я готов к этому.

Еще я могу положиться на помощь Марка Уэббера. Хотя в конечном счете все будет зависеть от того, как я сам буду справляться с ситуацией, как выступать в гонках, справляться с давлением. Но очень важно, чтобы вокруг тебя были надежные люди, на которых ты мог бы положиться. И Марк определенно является одним из таких людей», – рассказал Пиастри.

