Шарль Леклер: «Не думаю, что «Ред Булл» и дальше будет так доминировать, как на двух последних Гран-при»

Леклер оценил шансы Ферстаппена вмешаться в борьбу за титул.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер уверен, что Макс Ферстаппен будет делать все от него зависящее, чтобы все-таки навязать гонщикам «Макларена» борьбу за победу в чемпионате.

При этом Леклер сомневается, что в следующих гонках «Ред Булл» будет доминировать так, как делал это в двух последних Гран-при.

«Думаю, Макс постарается использовать все доступные возможности и ничего не упустит. Я в этом уверен. «Ред Булл» удалось добиться значительного прогресса в работе с болидом, они вышли на очень высокий уровень.

Теперь «Ред Булл» близок к «Макларену» по скорости, а Макс Ферстаппен прямо сейчас выступает на фантастическом уровне. На двух последних Гран-при «Макларен» смотрелся не так сильно, но не думаю, что «Ред Булл » вновь будет так доминировать», – рассказал Леклер.

