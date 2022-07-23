Алонсо и Пиастри будут выступать в «Ф-1» в 2023-м, считает босс «Альпин»: «Уход Оскара в аренду станет хорошим сценарием»

Исполнительный директор Лоран Росси прояснил ситуацию с составом на сезон-2023.

Контракт команды с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо истекает в конце 2022 года. В то же время «Альпин» намерен обеспечить место резервисту , а связан долгосрочным соглашением.

«Контракт Фернандо завершается в этом году, и, конечно, мы обсуждаем вопрос. Мы разрабатываем сценарии для него и Оскара – уверен, вы бы спросили об этом. Речь о двух достойных гонщиках, и мы были бы счастливы увидеть их за рулем в следующем году», – заявил Росси.

Босс ответил на вопрос о том, будут ли Алонсо и Пиастри выступать в «Формуле-1» в сезоне-2023:

«Думаю, да. [Готовящиеся сделки] очень реалистичные и разумные. Можем представить, что они устроят обоих пилотов.

Я открыт к идее ухода Оскара в аренду, если смогу вернуть его. Мы многое вложили в Оскара, команда в него верит, поэтому он и является нашим резервистом. Оскар – многообещающий талант, и мы были бы рады раскрыть его дарование в нашей команде.

Если пилот уйдет в аренду, научится разным хитростям, а потом вернемся к нам, это станет хорошим сценарием».

Ранее появилась информация о возможном трансфере Пиастри в . Руководитель коллектива из Гроува Йост Капито сообщил, что изучит вариант с арендой какого-либо из пилотов:

«Если это лучший путь для нас, мы его рассмотрим. Если найдется другое решение, более подходящее, мы выберем его».

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