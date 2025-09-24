  • Спортс
  Джанпьеро Ламбьязе о работе гоночным инженером: «Это как плыть по реке, которая кишит крокодилами»
Джанпьеро Ламбьязе о работе гоночным инженером: «Это как плыть по реке, которая кишит крокодилами»

Ламбьязе сравнил работу гоночного инженера с укрощением крокодила.

Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе рассказал об особенностях своей работы и то том, каким он видит наиболее правильных подход во взаимоотношениях с таким гонщиком, как Макс.

«Представьте себе, чтобы вы плывете на лодке по реке, которая кишит крокодилами. И вам просто приходится иметь дело с тем крокодилом, который находится к вам ближе всего. По сути, вот и вся наша работа.

Ты должен действовать в интересах команды и гонщика, причем постоянно. Если же вас начинает беспокоить то, что вы говорите и какие выражения используете – вы явно заблудились где в шоу-бизнесе.

Для гонщика ты должен совмещать в себе всех: отца, спортивного психолога, лучшего друга и злейшего врага. Вообще всех.

Макс очень прямой, откровенный и честный парень, и он ожидает такого же отношения в ответ. Если вы будете пытаться во всем ему угождать, оберегать его, пытаться быть лучшим другом и всегда говорить ему да, то через пару месяцев вы его потеряете», – рассказал Ламбьязе.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
