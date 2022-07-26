Себастьян Феттель: «Знаю, сколько усилий прикладывает Шумахер. Я очень рад за Мика, он на верном пути»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель отметил прогресс своего друга Мика Шумахера из «Хааса».
Шумахер провел первые девять этапов 2022 года без очков, после чего заработал 12 баллов за две гонки.
«Я очень-очень рад за Мика. Старт сезона вышел, пожалуй, неудачным. А для критики хватает и пары гонок – не думаю, что она была оправдана. Я знаю, сколько усилий он прикладывает, как трудится. Полагаю, Мик на верном пути. Здорово, что он показал результаты, которых заслуживает. Я очень и очень рад.
Надеюсь, машина будет оставаться достаточно быстрой, и он продолжит демонстрировать, на что способен», – заявил четырехкратный чемпион мира.
Шумахер наконец поехал: отбивался от Хэмилтона на «Хаасе» без обновлений, ворвался в топ-6, сорвал титул «гонщика дня»
«Хаас» обновит лишь болид Магнуссена к Гран-при Венгрии
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram